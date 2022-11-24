ThisPets.ru

Породы кошек
Европейская короткошерстная кошка
Европейская короткошерстная кошка — во многом схожа со своим европейским сородичем. Появившись на свет без участия человека, на протяжении столетий она закаляла свой крепкий иммунитет.
Породы собак
Левретка (Малая Итальянская борзая, Итальянский грейхаунд)
Левретка (малая итальянская борзая или итальянский грейхаунд) – декоративная порода собак семейства борзых. В средневековье знатные дамы использовали собак в роли компаньонов, а также при охоте на куропаток и кроликов.
Породы собак
Мальтипу
Разнообразие пород собак ставит перед сложным выбором людей, желающих завести питомца. В 1980 году этот список пополнила порода Мальтипу. Это метис пуделя с мальтийской болонкой. Новая дизайнерская порода
Породы кошек
Манчкин
Манчкин — относительно новая порода миниатюрных кошачьих с очень маленькими лапами. Несмотря на свой приземистый рост, вызванный мутацией доминантного гена коротколапости/ахондроплазии, манчкины очень
Породы кошек
Британская короткошерстная кошка
Британская короткошерстная кошка – «плюшевая» порода, увековеченная в образе Чеширского кота из книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Другие названия: британец, брит, 
Породы кошек
Бамбино
Бамбино (Bambino, в переводе с итальянского – «ребёнок») – это так называемая «дизайнерская» порода кошек, выведенная в результате скрещивания двух других пород: сфинкса и манчкина, что было строго запрещено
Породы кошек
Абиссинская кошка
Абиссинские кошки — грациозные, аристократичные зверьки, происхождение которых сокрыто мраком легенд. Есть версия, что они в родстве с диким нубийским котом, и, соответственно, с его прямыми потомками —
Породы собак
Шарпей
Шарпей – порода собак, которая никого не оставляет равнодушным. Шарпей, это животное, которое станет преданным другом семьи, отличным охранником. Вокруг вида бытует множество мифов и легенд.
Породы кошек
Бурманская кошка
Бурманская короткошерстная кошка – настоящая «медная королева» среди своих усатых сородичей, однако её преданности и отношению к домочадцам могут позавидовать даже собаки. Другие названия: 
Породы кошек
Бомбейская кошка
Бомбейская кошка – невероятная экзотическая порода, обладающая эффектной внешностью настоящей чёрной пантеры. Ласковая, нежная, игривая и преданная каждому члену семьи – это лишь малая часть свойств, присущих
Породы собак
Восточноевропейская овчарка
Восточноевропейская овчарка – порода собак, выведенная в СССР в 1940-х годах. Целью создания было использование для службы в Красной армии. Имеет в своём арсенале разнообразные навыки: может быть поводырем
Породы собак
Веймаранер (Веймарская легавая)
Веймаранер или Веймарская легавая – это гончая собака с изящным телосложением, аристократической красотой. У этой породы универсальные охотничьи качества, мягкий характер. Веймаранер — это 
Породы кошек
Кимрик
Кимрик – это очаровательное бесхвостое создание, готовое защищать хозяина от опасности, словно верный пёс охранной породы. Другие названия: кимрийская длинношерстная кошка, cymru, cymric, cymrian cat Ещё
Породы собак
Американская Акита
Собака Американская акита изначально выведена как сторожевая и охотничья. Поэтому она отличается смелостью. В то же время животные породы обладают устойчивой психикой им дружелюбна к хозяевам и их гостям.
Породы кошек
Японский бобтейл
Японские бобтейлы – мускулистые длинноногие кошки с широко распахнутыми овальными глазами и коротким закрученным хвостом, похожим на меховой шар. Энергичные и упрямые уроженцы Страны восходящего солнца

 

Новые статьи

Интересное
Ядовитые комнатные растения для кошек
0
Комнатные растения позволяют очистить воздух в помещении, и насыть его кислородом. Однако некоторые комнатные
ThisPets.ru
Интересное
Возраст собаки по человеческим меркам
0
Средняя продолжительность жизни собаки составляет менее ¼ жизни человека. Братья наши меньшие раньше
ThisPets.ru
Интересное
Сколько живут мейн-куны в домашних условиях
0
Мейн-кун – аборигенная порода, ведущая свою родословную от местных американских котов. Кошка характеризуется
ThisPets.ru
Интересное
Почему собаки едят траву на улице
0
Владельцы тревожатся, замечая, что собака ест траву во время прогулки, а потом начинает срыгивать.
ThisPets.ru
Здоровье
Почему у собаки красные глаза
0
Хорошее зрение очень важно для полноценной жизни животного. Покрасневшие глаза у собак могут быть как
ThisPets.ru
Интересное
Как выбрать собаку для охоты
0
Использование обученного пса выводит охоту на совершенно новый уровень. Далеко не все собаки, выводившиеся
ThisPets.ru

 

Новости

Новости
Хвостатая телезвезда: кот Сажик едет на съёмки передачи
0
Чёрный кот по кличке Сажик стал знаменитым на всю страну. Это именно его признали почётным студентом
ThisPets.ru
Новости
Проект о рассмотрении штрафа за грубое обращение с животными.
0
Сумма штрафа может доходить до миллиона рублей. Касаться данный штраф будет всех жителей, которые жестоко
ThisPets.ru
Новости
Описание ветеринаром опаснейшей пищи для домашних животных.
0
Сделано заявление ветеринарным врачом, имеющим высшую категорию. Михаил Шеляков представил список продуктов
ThisPets.ru
Новости
В Госдуме РФ предложили по-другому перевозить домашних питомцев: кошек и собак.
0
Потребуется обязательно использовать специальные устройства, как при транспортировке в багажном отсеке самолёта.
ThisPets.ru

 

Все новости

 

 

Новое в категории "Породы собак"

Большие
Родезийский риджбек
0
Родезийский риджбек — это порода, которой можно восхищаться за ее силу и мужество. Эти животные
ThisPets.ru
Породы собак
Русская псовая борзая
0
Русская псовая борзая сочетает в себе грацию, силу, изящность и аристократизм. Порода имеет многовековую историю.
ThisPets.ru
Породы собак
Пудель
0
Пудель – это символ элегантности, утонченности и аристократизма. Собака имеет красивый волнистый мех
ThisPets.ru
Породы собак
Фокстерьер
0
Фокстерьер – это относительно небольшая собака, внешне похожая на плюшевую игрушку. Это подвижное и активное
ThisPets.ru
Породы собак
Грейхаунд
0
Грейхаунд – это достаточно крупная собака, характеризующаяся изящным телосложением. Благодаря длинной
ThisPets.ru
Породы собак
Пти Барбансон
0
Пти Брабансон – это декоративная порода, включенная в группу малых бельгийских собак. Ее особенность
ThisPets.ru
Породы собак
Стаффордширский бультерьер
2
Стаффордширский бультерьер – это невысокая, но коренастая собака, которая из-за особого строения морды
ThisPets.ru
Породы собак
Белая швейцарская овчарка
0
Белая швейцарская овчарка – очень удивительная, позитивно настроенная собака. Документально подтверждено
ThisPets.ru
Породы собак
Ирландский волкодав
0
Ирландский волкодав – это крупногабаритная собака, выведенная на территории Ирландии. Изначально животное
ThisPets.ru
Породы собак
Русский охотничий спаниель
0
Русский охотничий спаниель – это один из представителей породы спаниелей. Это подружейная собака, выведенная
ThisPets.ru
Породы собак
Русский черный терьер
0
Русский чёрный терьер – порода, выведенная в СССР путём скрещивания более десятка пород. Эти собаки многогранны
ThisPets.ru
Породы собак
Чао-чао
0
Чау-чау – собака, которая выглядит как красивый и милый медвежонок. Её особенность – густая шерсть и
ThisPets.ru
Породы собак
Вест-хайленд-уайт-терьер
0
Вест-хайленд-уайт-терьер – декоративный, белоснежный «шотландец». Несмотря на миниатюрные размеры
ThisPets.ru
Породы собак
Такса
4
Такса это небольшая, интересная внешне собака. Таксы являются выбором многих любителей четвероногих.
ThisPets.ru
Породы собак
Бассет-хаунд
0
Название бассет хаунд (basset hound) буквально переводится с английского как «низкая гончая».
ThisPets.ru

 

Все породы собак

 

 

Новое в категории "Породы кошек"

Породы кошек
Японский бобтейл
0
Японские бобтейлы – мускулистые длинноногие кошки с широко распахнутыми овальными глазами и коротким
ThisPets.ru
Породы кошек
Яванская кошка
0
Яванские кошки — изящные и экстравагантные представители семейства кошачьих. Внешне это ориентальные
ThisPets.ru
Породы кошек
Эльф кошка
0
Эльф — редкая эксперимнтальная порода кошек, сочетающая в себе черты канадского сфинкса и американского керла.
ThisPets.ru
Породы кошек
Экзотическая кошка
0
Экзотическая кошка — одна из самых популярных пород. Симпатичные «плюшевые мишки» с огромными глазами
ThisPets.ru
Породы кошек
Эгейская кошка
0
Эгейские кошки — настоящая гордость Греции и ее национальное достояние. Это аборигенная порода, сформировавшаяся
ThisPets.ru
Породы кошек
Шотландская прямоухая
0
Шотландские прямоухие – родственная скоттиш фолдам порода кошек, имеющая прямые уши из-за рецессивного
ThisPets.ru
Породы кошек
Шотландская вислоухая кошка
0
Шотландские вислоухие кошки – грациозные животные с плотно прижатыми к голове ушами и круглыми глазами-блюдцами
ThisPets.ru
Породы кошек
Шартрез
0
Кошек шартрез французы считают своим национальным достоянием. Такой кот по имени Грис-Грис был любимцем
ThisPets.ru
Породы кошек
Шантильи-тиффани
0
Шантильи — тиффани(Chantilly-Tiffany) — одна из редчайших пород кошек. Более того, эти животные являются
ThisPets.ru
Породы кошек
Чаузи
0
Чаузи – экстравагантная порода. В ней необычно все: неординарная внешность, интересное сочетание невероятных
ThisPets.ru
Породы кошек
Уральский рекс
0
Уральские рексы – стройные большеглазые коты с мускулистым поджарым телом, покрытым шелковистой кудрявой шерстью.
ThisPets.ru
Породы кошек
Украинский левкой
0
Порода украинских левкоев образовалась в результате скрещивания двух кошек: донского сфинкса и шотландской
ThisPets.ru
Породы кошек
Турецкий ван
0
Турецкий ван — одна из древнейших, аборигенных пород, существовавших еще во времена Средневековья.
ThisPets.ru
Породы кошек
Турецкая ангора
0
Турецкая ангора — довольно популярная порода среди любителей кошек. Грациозные красавцы с роскошной белоснежной
ThisPets.ru
Породы кошек
Тонкинская кошка
0
Тонкинская кошка – порода короткошерстных кошек, получившаяся в результате естественного скрещивания
ThisPets.ru

 

Все породы кошек

 