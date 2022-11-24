ThisPets.ru

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Комнатные растения позволяют очистить воздух в помещении, и насыть его кислородом. Однако некоторые комнатные
Средняя продолжительность жизни собаки составляет менее ¼ жизни человека. Братья наши меньшие раньше
Мейн-кун – аборигенная порода, ведущая свою родословную от местных американских котов. Кошка характеризуется
Владельцы тревожатся, замечая, что собака ест траву во время прогулки, а потом начинает срыгивать.
Хорошее зрение очень важно для полноценной жизни животного. Покрасневшие глаза у собак могут быть как
Использование обученного пса выводит охоту на совершенно новый уровень. Далеко не все собаки, выводившиеся
Чёрный кот по кличке Сажик стал знаменитым на всю страну. Это именно его признали почётным студентом
Сумма штрафа может доходить до миллиона рублей. Касаться данный штраф будет всех жителей, которые жестоко
Сделано заявление ветеринарным врачом, имеющим высшую категорию. Михаил Шеляков представил список продуктов
Потребуется обязательно использовать специальные устройства, как при транспортировке в багажном отсеке самолёта.
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Новое в категории "Породы собак"
Родезийский риджбек — это порода, которой можно восхищаться за ее силу и мужество. Эти животные
Русская псовая борзая сочетает в себе грацию, силу, изящность и аристократизм. Порода имеет многовековую историю.
Пудель – это символ элегантности, утонченности и аристократизма. Собака имеет красивый волнистый мех
Фокстерьер – это относительно небольшая собака, внешне похожая на плюшевую игрушку. Это подвижное и активное
Грейхаунд – это достаточно крупная собака, характеризующаяся изящным телосложением. Благодаря длинной
Пти Брабансон – это декоративная порода, включенная в группу малых бельгийских собак. Ее особенность
Стаффордширский бультерьер – это невысокая, но коренастая собака, которая из-за особого строения морды
Белая швейцарская овчарка – очень удивительная, позитивно настроенная собака. Документально подтверждено
Ирландский волкодав – это крупногабаритная собака, выведенная на территории Ирландии. Изначально животное
Русский охотничий спаниель – это один из представителей породы спаниелей. Это подружейная собака, выведенная
Русский чёрный терьер – порода, выведенная в СССР путём скрещивания более десятка пород. Эти собаки многогранны
Чау-чау – собака, которая выглядит как красивый и милый медвежонок. Её особенность – густая шерсть и
Вест-хайленд-уайт-терьер – декоративный, белоснежный «шотландец». Несмотря на миниатюрные размеры
Такса это небольшая, интересная внешне собака. Таксы являются выбором многих любителей четвероногих.
Название бассет хаунд (basset hound) буквально переводится с английского как «низкая гончая».
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Новое в категории "Породы кошек"
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Эльф — редкая эксперимнтальная порода кошек, сочетающая в себе черты канадского сфинкса и американского керла.
Экзотическая кошка — одна из самых популярных пород. Симпатичные «плюшевые мишки» с огромными глазами
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Шотландские прямоухие – родственная скоттиш фолдам порода кошек, имеющая прямые уши из-за рецессивного
Шотландские вислоухие кошки – грациозные животные с плотно прижатыми к голове ушами и круглыми глазами-блюдцами
Кошек шартрез французы считают своим национальным достоянием. Такой кот по имени Грис-Грис был любимцем
Шантильи — тиффани(Chantilly-Tiffany) — одна из редчайших пород кошек. Более того, эти животные являются
Чаузи – экстравагантная порода. В ней необычно все: неординарная внешность, интересное сочетание невероятных
Уральские рексы – стройные большеглазые коты с мускулистым поджарым телом, покрытым шелковистой кудрявой шерстью.
Порода украинских левкоев образовалась в результате скрещивания двух кошек: донского сфинкса и шотландской
Турецкий ван — одна из древнейших, аборигенных пород, существовавших еще во времена Средневековья.
Турецкая ангора — довольно популярная порода среди любителей кошек. Грациозные красавцы с роскошной белоснежной
Тонкинская кошка – порода короткошерстных кошек, получившаяся в результате естественного скрещивания
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