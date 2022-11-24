ThisPets.ru

Новое в категории "Породы собак"

Большие Родезийский риджбек Родезийский риджбек — это порода, которой можно восхищаться за ее силу и мужество. Эти животные

Породы собак Русская псовая борзая Русская псовая борзая сочетает в себе грацию, силу, изящность и аристократизм. Порода имеет многовековую историю.

Породы собак Пудель Пудель – это символ элегантности, утонченности и аристократизма. Собака имеет красивый волнистый мех

Породы собак Фокстерьер Фокстерьер – это относительно небольшая собака, внешне похожая на плюшевую игрушку. Это подвижное и активное

Породы собак Грейхаунд Грейхаунд – это достаточно крупная собака, характеризующаяся изящным телосложением. Благодаря длинной

Породы собак Пти Барбансон Пти Брабансон – это декоративная порода, включенная в группу малых бельгийских собак. Ее особенность

Породы собак Стаффордширский бультерьер Стаффордширский бультерьер – это невысокая, но коренастая собака, которая из-за особого строения морды

Породы собак Белая швейцарская овчарка Белая швейцарская овчарка – очень удивительная, позитивно настроенная собака. Документально подтверждено

Породы собак Ирландский волкодав Ирландский волкодав – это крупногабаритная собака, выведенная на территории Ирландии. Изначально животное

Породы собак Русский охотничий спаниель Русский охотничий спаниель – это один из представителей породы спаниелей. Это подружейная собака, выведенная

Породы собак Русский черный терьер Русский чёрный терьер – порода, выведенная в СССР путём скрещивания более десятка пород. Эти собаки многогранны

Породы собак Чао-чао Чау-чау – собака, которая выглядит как красивый и милый медвежонок. Её особенность – густая шерсть и

Породы собак Вест-хайленд-уайт-терьер Вест-хайленд-уайт-терьер – декоративный, белоснежный «шотландец». Несмотря на миниатюрные размеры

Породы собак Такса Такса это небольшая, интересная внешне собака. Таксы являются выбором многих любителей четвероногих.